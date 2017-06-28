Более 30 человек пострадали при сходе поезда с рельсов в нью-йоркском метро

По меньшей мере 34 человека пострадали во вторник, когда два вагона поезда сошли с рельсов на станции метро "125-я улица" в Гарлеме. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом сообщил телеканал ABC.

Ранее пожарная служба Нью-Йорка сообщала о трех пострадавших.

Как отмечает ABC, большинство пострадавших отравились дымом, угрозы для их жизни нет. Люди были эвакуированы из сошедшего с рельсов поезда, а также из трех других поездов, находившихся в туннеле.

"Насколько сейчас известно, причина не в отказе оборудования и не в неполадках на путях, - приводит слова начальника транспортного управления Нью-Йорка Джо Лоты информационное агентство Associated Press (AP). - Причины инцидента расследуются". Он уточнил, что дым в тоннеле и на станции "125-я улица" - результат возгорания скопившегося на путях мусора, подожженного искрами, возникшими при экстренном торможении состава.

AP Photo/Mary Altaffer