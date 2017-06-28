Тиллерсон: США рассчитывают, что арабские страны продолжат переговоры с Катаром

Соединенные Штаты рассчитывают, что арабские страны продолжат переговоры с Катаром для урегулирования дипломатического конфликта. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон перед встречей с государственным министром по делам кабинета и министром информации Кувейта Мухаммедом Абдаллой ас-Сабахом.

"Мы надеемся, что все стороны продолжат добросовестные переговоры друг с другом", - сказал Тиллерсон.

Госсекретарь США и государственный министр по делам кабинета и министр информации Кувейта отметили, что Катару и ряду арабских стран, разорвавших с ним дипотношения, необходимо сохранять сдержанность, которая позволит продолжить продуктивные переговоры. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь подтвердил поддержку [Вашингтоном] посреднической роли Кувейта в урегулировании спора между Катаром, Саудовской Аравией, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Египтом. Во время встречи лидеры подчеркнули, что всем сторонам следует проявлять сдержанность, что позволит продолжать продуктивные дипломатические переговоры", - отметила она.

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