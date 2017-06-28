В Венесуэле протестующие атаковали здание верховного суда с вертолета

Здание верховного суда Венесуэлы было атаковано с вертолета. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник президент республики Николас Мадуро.

"Этот человек [в вертолете] бросил несколько гранат, которые не взорвались. В здании верховного суда проходило мероприятие. Это могло привести к десяткам жертв", - сказал он в эфире национального телевидения. По его словам, "вертолет обстрелял здание ВС, а затем пролетел над зданием министерства внутренних дел".

"Я осуждаю этот теракт, и требую, чтобы "Блок демократического единства" (оппозиционная коалиция) осудил это нападение", - добавил он.

По словам министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, в нападении был задействован украденный у полиции вертолет. На фотографиях, опубликованных в местных СМИ и социальных сетях, видно, что во время облета управлявшие летальным аппаратом вывесили из него плакат с надписью "350 свобода".

Специальные подразделения силовых структур ведут поиск организаторов и участников обстрела.

После атаки на верховный суд на улицы Каракаса была выведена бронетехника.



