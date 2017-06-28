Трамп и Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и предстоящий саммит G20

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пункты повестки дня предстоящего саммита "двадцатки", который пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом во вторник сообщила пресс-служба Белого дома по итогам состоявшихся телефонных переговоров лидеров.

"Президент Трамп оценил то, как президент Макрон руководит новой политической партией, которая получила большинство в Национальном собрании Франции, а также пожелал ему удачи в формировании законодательной повестки", - говорится в распространенном заявлении.

"Лидеры также обсудили нынешнюю ситуацию на Ближнем Востоке и обсудили повестку дня предстоящего саммита G20", - отметила пресс-служба.





