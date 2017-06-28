Предстоящие новости:28.06.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 28-го июня, продолжится совместное заседание постоянных комитетов НС. Повестка: 1. Отчет о выполнении бюджета-2016 /основные макроэкономические показатели, формирование доходов, налоговая и таможенная политика и др./.

Отчет Министерства финансов. Заключение ЦБ об отчете о выполнении бюджета-2016. Заключение Контрольной палаты об отчете о выполнении бюджета-2016.

Сегодня, 28-го июня, состоится пресс-конференция министра обороны Армении Вигена Саргсяна.

В Министерстве диаспоры Армении состоится презентация альбома Габриела Паносяна, Мери Бадалян и Гаяне Тадевосян «Свет во тьме».

Сегодня, 28-го июня, состоится пресс-конференция на тему "Задачи парламентской дипломатии в условиях перехода Армении на парламентскую форму правления". Участники пресс-конференции: депутат Национального Собрания РА Мигран Акопян, координатор Евразийского экспертного клуба, председатель ОО "Интеграция и развитие" Арам Сафарян.

Сегодня, 28-го июня, состоится подписание меморандума с победителями конкурса по финансированию инновационных стартапов. Победителям конкурса – командам «AR magic» и «Webex technologies», будет предоставлено по 10 млн драмов на осуществление их проектов.

Посольство США в Армении организует 2-недельную программу «Американский культурный тур 2017». Сегодня состоится прием, на котором посол Миллз ознаменует начало программы.

Сегодня, 28-го июня, состоится пресс-конференция заместителя генерального директора Центра контроля и профилактики болезней министерства здравоохранения Армении Нунэ Бакунц.

Сегодня, 28-го июня, состоится пресс-конференция председателя Союза грузоперевозчиков Армении Макара Аракеляна и исполнительного директора Агентства страхования экспорта Армении Вазгена Абгаряна. Они осветят проблемы в области грузоперевозок.

В концертном зале «Арам Хачатрян» состоится концерт Государственного молодежного оркестра Армении.

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