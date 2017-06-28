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Европейские индексы - 27-06-17


МОСКВА, 28 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.78% и составил 12671.02 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.70% и составил 5258.58 пункта, британский FTSE снизился на 0.17% и составил 7434.36 пункта, российский MICEX вырос на 1.00% и составил 1878.94 пункта, а RTSI вырос на 1.14% и составил 1004.13 пункта.



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