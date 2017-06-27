Президент Грузии принял супругу азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы

Президент Грузии заявил, что он интересуется делом о похищении Афгана Мухтарлы, - заявила супруга азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы, - Лейла Мустафаева после встречи с президентом Грузии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на apsny.ge, по ее словам, президент Грузии сказал, что проконтролирует это дело.

«Президент Грузии отреагировал на это дело адекватно. Думаю, это была верная позиция. Он подтвердил эту позицию», - заявила Мустафаева.

Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления полиции. Бакинский суд 31 мая отправил его в заключение.

Дело исчезновения Мухтарлы, который с 2015 года вместе с семьей проживал в Тбилиси, вызвало ажиотаж в Грузии. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подбросили деньги и тайно доставили в Азербайджан. Родные Мухтарлы также уверены, что к его похищению причастны представители органов правопорядка Грузии.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили категорически опровергает участие грузинских полицейских в похищении азербайджанского журналиста. МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи со случившемся и ведет расследование по статье «незаконное лишение свободы».

Между тем адвокаты Мухтарлы готовят иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Азербайджана и Грузии, указывая на нарушение рядя статей Европейской конвенции по правам человека.

На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию «Дело Афгана Мухтарлы и ситуация со СМИ в Азербайджане».

Депутаты Европарламента решительно осудили похищение Мухтарлы в Тбилиси и его последующее произвольное задержание в Баку. Они настоятельно призвали власти Грузии обеспечить оперативное, тщательное, прозрачное и эффективное расследование насильственного исчезновения Афгана Мухтарлы из страны и его последующей незаконной передачи Баку, а также привлечь виновных к ответственности.