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Президент НКР провел встречу с министром образования и науки Армении Левоном Мкртчяном


Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 27 июня принял министра образования и науки Республики Армения Левона Мкртчяна.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в ходе встречи, в которой принял участие министр образования, науки и спорта НКР Слава Асрян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в сфере образования и науки.

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