Президент НКР посетил одну из воинских частей, расположенных в южной части республики

Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян 27 июня посетил Кашатагский район и на месте ознакомился с ходом сбора урожая и реализации ряда программ в районе.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, в селе Лчашен Президент созвал рабочее совещание с участием руководства райадминистрации и общин южного крыла района, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся текущей социально-экономической ситуации в общинах и перспектив их развития.

Глава государства дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

В тот же день Бако Саакян посетил одну из воинских частей, расположенных в южной части республики, и ознакомился с ходом службы военнослужащих.

Президента сопровождали премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица.