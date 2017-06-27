Всемирно известный армянский шансонье Шарль Азнавур посетил консульство Армении в Марселе. Как сообщает Арменпресс, заместитель мэра города Марсель Валери Буайе наградила Азнавура двумя медалями города.

На встрече присутствовали другие вице-мэры Марселя - Дидье Паракян и Ричард Финдикян.

Азнавур сказал, что продолжит концерты и планирует в 2017 году выступить с концертом в Берси, который является самым большим концертным залом в Париже.