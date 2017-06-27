Количество безработных в Армении сократилось на 1,2%

Количество ищущих работу лиц в апреле 2017 года в Армении составило 95 тысяч 418 человек, увеличившись на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на данные Национальной статистической службы, количество безработных в апреле составило 79 тысяч 716 человек, что на 1,2% ниже показателя апреля прошлого года.

61 тысяча 669 ищущих работу были женщины, а 33 тысячи 476 были мужчины. В течение года количество ищущих работу женщин уменьшилось на 1,3%, а мужчин - увеличилось на 4,3%.

В апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число безработных женщин сократилось на 4,5%, составив 52 тыс 317, а мужчин - увеличилось на 5,8%, составив 27 тыс 399.