Издание The Boston Globe представило особенности армянской общины Бостона

Американское издание The Boston Globe опубликовало статью об армянах Бостона и представило армянские традиции. Как сообщает Арменпресс, корреспондент издания Сем Хиерштайнер посетил армянскую семью Назарета и Лены Тер-Кеворкянов в Лексингтоне, где у них есть тонир - вырытая в земле печь для приготовления разнообразной пищи.

Назо и Лена устраивают званый обед для дюжины давних друзей, в том числе известных членов армянской общины Бостона, таких как активистка и филантроп Кэролин Мугар, чей отец основал «Star Market»; предприниматель и инвестор по биотехнологии Нубар Афеян; первый президент Массачусетского совета армяно-американских церквей Энтони Барсамян и др.

Тер-Кеворкяны неоднократно организовывали приемы для этой группы. За час до обеда, несмотря на постоянный дождь, толпа собралась рядом с тониром, слушая, как Барсамян рассказывает о своей последней поездке в Армению. Он открывает бутылку знаменитого коньяка «Арарат», который очень нравился Уинстону Черчиллю.