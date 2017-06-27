Президент РФ назначил своего представителя при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации РФ вопроса об объединенной группировке войск с Арменией

Указом президента РФ Владимира Путина, замминистра обороны России Николай Панков назначен представителем президента РФ при рассмотрении Госдумой и Советом Федерации вопроса об объединенной группировке войск с Арменией. Как сообщает Арменпресс, соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

«Назначить статс-секретаря — заместителя министра обороны Российской Федерации Панкова Н.А. официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Армения об Объединенной группировке войск (сил) Вооруженных Сил Республики Армения и Вооруженных Сил Российской Федерации», — отмечено в документе.

В ноябре 2016 года Владимир Путин одобрил проект соглашения с Арменией о создании объединенной группировки двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности. Создаваемая структура должна обеспечить адекватное реагирование на вооруженное нападение, а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон.

Командующий группировкой назначается Верховным главнокомандующим вооруженных сил Армении по согласованию с верховным главнокомандующим Вооруженных сил России. Директивы оперативного управления в адрес командующего группировкой вырабатываются штабом Южного военного округа России и оперативным управлением Генштаба Армении, после чего визируются начальниками Генштабов обеих сторон.

В мирное время командующий группировкой подчиняется Генштабу Армении, а в военное время по согласованию сторон также возможно переподчинение командующему Южным военным округом России.