Делегация НС Армении посетила армянскую церковь Святого Духа в центре Праги

Делегация во главе с вице-спикером Национального Собрания Армении, руководителем группы дружбы Армения – Чехия Эдуардом Шармазановым 27 июня в рамках трехдневного визита в Чехию посетила армянскую церковь Святого Духа в центре Праги. В состав делегации депутаты НС Г.Меликян и В.Бостанджян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, вице-спикер встретился с духовным пастырем армянской общины Чехии иереем Барсегом Пилавчяном, после чего члены армянской делегации возложили венок к Хачкару в память жертв Геноцида армян, минутой молчания почтили память Святых Мучеников.