Объем экспорта Армении в страны Евразийского экономического союза вырос на 25,4%

В январе-апреле 2017 года объем экспорта Армении в страны Евразийского экономического союза составил 134,5 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, экспорт вырос на 25,4%.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на базу данных Евразийской экономической комиссии, основным направлением экспорта является Россия. Доля экспорта в РФ составляет 131,2 млн долларов США или 97,6% от общего объема экспорта в страны ЕАЭС. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 25,9%.

Экспорт из Армении в Казахстан вырос на 97.7% и составил 1.3 млн долларов США. Это 0.9% общего экспорта Армении в страны ЕАЭС.

Экспорт в Кыргызстан составил 300 тысяч США, что составляет около 0,2% от общего объема экспорта в страны Евразийского экономического союза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 2,4%.

Экспорт Армении в Беларусь сократился на 25,5%. В январе-апреле текущего года экспорт составил 1,7 млн долларов США, что составляет 1,3% от общего объема экспорта в страны Евразийского экономического союза.

Импорт Армении в январе-апреле 2017 года из стран Евразийского экономического союза составил 375,2 млн долларов, что на 16,6% больше показателя прошлого года.

По данным Национальной статистической службы Армении, экспорт в январе-апреле 2017 года в страны ЕС увеличился на 21,5%, составив 182 млн 622,1 тысяч долларов. Импорт составил 213 млн 870,2 тыс долларов. Рост составил 4,3%.