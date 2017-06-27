Состоится очередное пленарное заседание НС НКР

В Национальном собрании Республики Арцах 27-го июня было созвано рабочее совещание, которое вел председатель парламента Ашот Гулян. В совещании приняли участие руководители постоянных комиссий, фракций и ответственные лица аппарата парламента.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС НКР, с сообщениями о подготовленности введенных в обращение проектов законов выступили руководители головных комиссий. Они коснулись итогов сегодняшних обсуждений в комиссиях касательно ряда законодательных инициатив. Согласно отчетам, постоянные комиссии дали положительные заключения подлежащим обсуждению законопроектам.

Подводя итоги совещания, председатель парламента объявил, что последнее пленарное заседание 5-й сессии Национального собрания 6-го созыва состоится 28-го июня в 11:00. Согласно Регламенту НС, в 13:00 члены правительства ответят на вопросы депутатов.