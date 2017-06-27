Глава МИД Армении принял регионального директора фонда «Конрад Аденауэр»

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 27 июня принял регионального директора фонда «Конрад Аденауэр» по странам Европы и Северной Америки Ларса Гензеля.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, на встрече были затронуты реализуемые в Армении после основания в Ереване в конце прошлого года ереванского офиса фонда «Конрад Аденауэр» программы.

Собеседники коснулись армяно-германских отношений, сотрудничества между Арменией и Евросоюзом, а также ряда актуальных международных и региональных вопросов.

По просьбе гостя, Эдвард Налбандян представил усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленные на создание соответствующих условий для продвижения вперед процесса мирного урегулирования карабахской проблемы.