Вирус Petya атаковал компании России и Украины

Атаке вируса Petya подверглись "Роснефть", "Башнефть", Mars, Nivea и Mondelez International (производитель шоколада Alpen Gold). Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в сообщении компании Group-IB, которая занимается предотвращением и расследованием киберпреступлений.

Вирус блокирует компьютеры и требует выкуп в размере $300 в биткоинах. Масштабная атака на компании в России и на Украине была зафиксирована в районе 14:00 мск. В сообщении Group-IB говорится, что вирус распространяется в локальной сети так же, как известный вирус WannaCry.

"Среди жертв кибератаки оказались сети "Башнефти", "Роснефти", Mondelеz International, Mars, Nivea, TESA и другие", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что вирус также атаковал компьютеры правительства Украины, магазины "Ашан", "Приватбанк", операторов связи.

"Атакованы правительственные компьютеры Украины, магазины "Ашан", украинские операторы ("Киевстар", LifeCell, "Укртелеком"), Приватбанк. Аэропорт "Борисполь", предположительно, также подвергся хакерской атаке", - сообщает Group-IB.





