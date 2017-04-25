Предстоящие на 28 июня мероприятия
18:03, Июнь 27, 2017
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13:59, 22.06.2017
Посол Чехии не видит никакой связи между заявлениями Петра Свитальского и внутренними делами Армении
16:14, 13.06.2017
Арташес Гегамян: Миссия исполнима
09:06, 26.06.2017
Предстоящие новости:26.06.2017
11:35, 09.06.2017
Ереванский бестселлер 4/64: Рейтинговую таблицу возглавляет «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда
- 18:15 Объем экспорта Армении в страны Евразийского экономического союза вырос на 25,4%
- 18:06 Глава МИД Армении принял регионального директора фонда «Конрад Аденауэр»
- 18:03 Предстоящие на 28 июня мероприятия
- 17:57 Вирус Petya атаковал компании России и Украины
- 17:39 Глава Пентагона: США не хотят быть втянутыми в войну в Сирии
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-06-17
- 17:29 Азиатские индексы - 27-06-17
- 17:27 Иран и ФРГ призвали к прямым переговорам для решения кризиса вокруг Катара
- 17:22 Спикер НС Армении встретился с главой парламента Кореи
- 17:13 В ПАСЕ обсуждены возможности применения санкций против Азербайджана
- 17:09 Министр обороны Австрии заявил о "медленной исламизации" Балкан
- 16:49 Премьер Албании провозгласил победу своей партии на парламентских выборах
- 16:46 Американский вертолет сбил беспилотник с помощью лазера
- 16:43 «Народ Арцаха не меньше Шотландии имеет право распоряжаться собственной судьбой»: Армен Ашотян
- 16:43 Совет ЦБ Армении оставил неизменной ставку рефинансирования, установив ее на уровне 6,0%
- 16:34 ИГ начало выдавать боевикам "паспорта в рай"
- 16:27 Президент Армении Серж Саргсян подписал закон о приватизации госимущества на 2017- 2020 годы
- 16:26 Президент Армении провёл заседание Совета национальной безопасности
- 16:21 27-29-го июня в долинах ожидается жара до 38 градусов
- 16:06 Telegraph: доходы Елизаветы II станут рекордными в следующем финансовом году
- 16:00 Неожиданно появившийся из-под воды остров стал туристическим хитом в США
- 15:56 СМИ: более 50 человек погибли в результате удара ВВС коалиции в городе Эль-Маядин
- 15:52 Работа по продлению сроков эксплуатации второго энергоблока ААЭС завершится к концу 2019 года
- 15:45 За последние 10 лет Арцах сумел обеспечить трехзначный рост экономики
- 15:37 Генеральный директор компании «Ростелеком» поделился с молодежью из AIESEC секретами своего успеха
- 15:35 Сона Погосян завоевала бронзовую медаль
- 15:34 Арарат Хандоян приговорен к 3,5 годам лишения свободы
- 15:33 Делегация во главе с вице-спикером НС Э. Шармазановым отбыла в Чехию
- 15:31 Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд
- 15:27 «Чудо-женщина» стала самым прибыльным фильмом женщины-режиссера
- 15:22 В Северной Корее создали аналог iPhone
- 15:21 Строительство воздушных линий электропередач Армения-Иран и Армения-Грузия завершится в 2019 году
- 15:18 ПАСЕ приняла резолюцию, которая может привести к отстранению Педро Аграмунта
- 14:55 В аэропорту Бостона в багаж сдали девятикилограммового живого омара
- 14:48 Глава Балашихи подал в отставку после резонансного закрытия полигона "Кучино"
20:07, 23.06.2017
Просмотрели 1117 раз Посол Беларуси в Армении не видит альтернативы мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта
14:21, 23.06.2017
Просмотрели 1110 раз Семьям погибших граждан Турции, находившихся на борту судна «Мави Мармара», выплачена компенсация.
15:20, 23.06.2017
Просмотрели 1093 раз МИД Армении пытается выяснить личности армян, пересекших самую северную границу РФ и оказавшихся в Норвегии
19:01, 22.06.2017
Просмотрели 986 раз Предотвращена попытка диверсионного проникновения: Азербайджан дал 4 жертвы
13:12, 23.06.2017
Просмотрели 985 раз Состоялся плановый мониторинг миссии ОБСЕ на линии соприкосновения в направлении на северо-запад от села Талиш