Глава Пентагона: США не хотят быть втянутыми в войну в Сирии

США не дадут втянуть себя в гражданскую войну в Сирии. Как передает Арменпресс, об этом, как сообщило во вторник агентство Agence France-Presse (AFP), заявил американский министр обороны Джеймс Мэттис.

"Мы просто отказываемся быть втянутыми в сирийскую гражданскую войну, мы пытаемся прекратить ее посредством дипломатических усилий", - заявил глава Пентагона. В то же время Мэттис добавил, что американские военные, размещенные на территории Сирии, оставляют за собой право открывать огонь в порядке самозащиты. "Если кто-то атакует нас, начнет бомбардировать нас, стрелять в нас, то мы сделаем то, что мы должны сделать в соответствии с принципом самообороны", - сказал Мэттис. Министр обороны США добавил, что Вашингтон считает своим врагом в Сирии группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Высказывания Мэттиса были сделаны на борту самолета по пути в Германию до того, как в понедельник вечером пресс-секретарь Белого дома заявил о том, что американское правительство усматривает признаки потенциальной подготовки властей в Дамаске к новому применению химического оружия в Сирии, сообщает AFP.





