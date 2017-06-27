Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 27-06-17

ЕРЕВАН, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 27 июня, курс доллара США вырос на 0.04 драмa и составил 480.49 драм. Курс евро вырос на 3.69 драмa и составил 540.74 драм. Курс российского рубля вырос на 0.02 драмa и составил 8.15 драм. Курс британского фунта вырос на 1.58 драмa и составил 612.38 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 159.82 драмa и составила 19236.76 драм. Цена серебра сократилась на 2.76 драмa и составила 255.36 драм. Цена платины сократилась на 76.05 драмa и составила 14243.16 драм.