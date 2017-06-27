Азиатские индексы - 27-06-17

ТОКИО, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.36% и составил 20225.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.42% и составил 1619.02 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.18% и составил 3191.20 пункта, а HANG SENG снизился на 0.12% и составил 25839.99 пункта.