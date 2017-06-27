Спикер НС Армении встретился с главой парламента Кореи

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 27 июня встретился в Сеуле со спикером Национального Собрания Республики Корея Чон Се Кюном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС в своем слове отметил: “Республика Корея – один из важнейших партнеров Армении в Восточной Азии. В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Кореей. Рад заметить, что за предшествовавшие четверть века развитие армяно-корейских межгосударственных связей шло в дружественной атмосфере, создав прочную базу для развития взаимовыгодного сотрудничества”.

Подчеркнув роль парламентской дипломатии в обогащении повестки армяно-корейских межгосударственных отношений, А.Баблоян выразил надежду, что вскоре депутатские группы дружбы наладят активное взаимодействие, содействуя расширению связей между парламентами двух стран.

Председатель НС высоко оценил эффективность реализованных в Армении программ Агентства международного сотрудничества Кореи и выразил надежду на постоянное сотрудничество с агентством.

По словам А.Баблояна, в укреплении двусторонних отношений Армения – Корея важную роль может сыграть открытие в Ереване посольства-резидента Республики Корея.

Спикер Национального Собрания Республики Корея Чон Се Кюн, приветствуя визит председателя НС Армении в Корею, подчеркнул сотрудничество со дня установления дипломатических отношений между Кореей и Арменией. Он обратился к сегодняшним отношениям парламентов двух стран и деятельности групп дружбы, выразив надежду, что сформированная в новоизбранном парламенте группа будет также активно сотрудничать с корейскими партнерами, содействуя развитию и углублению сотрудничества в культурной, образовательной, экономической сферах.

Отмечая важную роль взаимных визитов в деле укрепления межпарламентских связей, председатель НС Армении пригласил Чон Се Кюна в Армению.