В ПАСЕ обсуждены возможности применения санкций против Азербайджана

Накануне в Страсбурге в рамках сессии ПАСЕ состоялись дебаты на тему «Подавление прессы в Совете Европы: похищения через границы», сообщает Арменпресс со ссылкой на turan.az.

В интервью "Голосу Америки" исполнительный директор Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов отметил, что в центре внимания слушаний было давление на свободную прессу в Азербайджане, смерть в СИЗО блогера Мехмана Галандарова, похищение в Грузии журналиста Афгана Мухтарлы и его отправка в Азербайджан. B слушаниях приняли участие около 20 депутатов из 10 стран.

"На мероприятии приняли участие два депутата от правящей партии Грузии. Они выразили сожаление по поводу случившегося с Афганом Мухтарлы, заявив, что выступают за то, чтобы следствие очень скоро выявило бы истину", - сказал Гусейнов.

Помимо него, с информацией о ситуации в Азербайджане выступил учредитель телепрограммы "Азербайджанский час" Ганимат Захид. Он рассказал о давлении, оказываемом на сотрудников газеты "Азадлыг" и "Turan" TV, а также готовящемся на него покушении.

Bыступивший в качестве медиа эксперта от Грузии, главный редактор газеты "Резонанси" Лаша Тугуши отметил, что похищение Мухтарлы противоречит идее интеграции Грузии в Запад.

Гусейнов также отметил, что целью встречи была демонстрация европейским депутатам, что нет смысла терпеть действия правительства Азербайджана. Поэтому, в случае продолжения отказа Баку соблюдать обязательства перед Советом Европы, должен быть запущен механизм санкций.

"Мы обратили внимание депутатов ПАСЕ, что Европарламент уже принял резолюцию в связи с нарушениями фундаментальных свобод критиков правительства в Азербайджане. Настало время, чтобы и ПАСЕ потребовало от Баку выполнения своих обязательств. Если это не произойдет, то должны быть запущены соответствующие механизмы вплоть до обсуждения вопроса об исключении Азербайджана из организации", - сказал Гусейнов.

По его словам, в ближайшие дни будут продолжены встречи с отдельными депутатами и лидерами политических групп в ПАСЕ, с целью добиться улучшения условий содержания политзаключенных и их освобождения.