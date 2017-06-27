Премьер Албании провозгласил победу своей партии на парламентских выборах

Премьер-министр и глава правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рама во вторник провозгласил победу на прошедших парламентских выборах и призвал сторонников отпраздновать ее в центре Тираны, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Албании после обработки данных с 97,5% участков Соцпартия получила 48,16% голосов и претендует на 74 места из 140 в однопалатном парламенте страны. На втором месте крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) с 28,73% голосов и 43 ожидаемыми мандатами, на третьем — Социалистическое движение за интеграцию (СДИ) с 14,38% и 19 возможными мандатами.

Еще на три мандата претендует Партия за справедливость, интеграцию и единство с 4,71% поддержки избирателей.

Граждане страны в воскресенье выбирали 140 депутатов однопалатного парламента в 12 административных округах, при этом порог для прохождения в законодательный орган составляет 3% для партий и 5% для коалиций. На депутатские мандаты претендуют 18 политических объединений.