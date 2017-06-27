Американский вертолет сбил беспилотник с помощью лазера

Компания Raytheon успешно провела испытания боевого лазера, установленного на вертолете AH-64 Apache. Оснащенный новым оружием вертолет смог сбить неподвижный беспилотник с дистанции 1,4 километра, сообщается на сайте компании. Испытания проводились в рамках программы разработки перспективных лазерных систем.

В испытаниях, проходивших на ракетном полигоне White Sands в штате Нью-Мексико, задействовали как персонал Raytheon, так и специалистов управления программой вертолета «Апач» Армии США и командования специальных операций Вооруженных сил США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается в сообщении, это был первый случай успешного применения боевого лазера с вертолета.