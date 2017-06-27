«Народ Арцаха не меньше Шотландии имеет право распоряжаться собственной судьбой»: Армен Ашотян

27 июня председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в РА Дж.Фарнуорт. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостью в НС, А.Ашотян выразил надежду, что его первая встреча с послом в качестве председателя внешнеполитической комиссии даст положительный импульс развитию парламентской дипломатии.

Г-н Ашотян высоко оценил существующие возможности повышения эффективности парламентского сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что оно вскоре станет более тесным и целенаправленным. В этом контексте подчеркнута важность конструктивного сотрудничества РА и Соединенного Королевства на межпарламентских площадках.

Дж.Фарнуорт в свою очередь поздравила А.Ашотяна с избранием председателем профильной комиссии и отметила готовность к более продуктивному сотрудничеству в рамках парламентской дипломатии.

Обратившись к эффективности парламентской дипломатии, стороны подчеркнули важность активизации межпарламентских групп дружбы. Затронуты также возможности сотрудничества с посольством Великобритании по усилению потенциала НС.

В ходе встречи стороны коснулись возможностей двустороннего сотрудничества в широких рамках общеевропейской семьи. В этом русле А.Ашотян обратился к процессу Брексита и отметил, что в любом случае Армения рассматривает Великобританию как страну с европейскими ценностями и готова к дальнейшему двустороннему сотрудничеству. В данном контексте затронуто сотрудничество в рамках Восточного партнерства. Особо выделено подписание нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве на предстоящей брюссельской Ассамблее.

Стороны обратились также к проблемам регионального сотрудничества. Подчеркнута важность обеспечения региональной стабильности и безопасности, мирного урегулирования текущих конфликтов.

Коснувшись урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, А.Ашотян отметил, что народ Арцаха не меньше Шотландии имеет право распоряжаться собственной судьбой. В этом русле он высоко оценил отношение правительства Великобритании к референдуму в Шотландии и выразил надежду, что тенденция к широкому применению права на самоопределение рано или поздно будет воспринята и Азербайджаном.

В завершение встречи стороны обратились также к дальнейшему сотрудничеству.