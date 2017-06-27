Совет ЦБ Армении оставил неизменной ставку рефинансирования, установив ее на уровне 6,0%

На заседании Совета Центрального банка, состоявшегося 27 июня 2017 года, было принято решение оставить неизменной ставку рефинансирования, установив ее на уровне 6,0%.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЦБ, в мае 2017 года была отмечена 0,2% дефляция против 0,7% дефляции в том же месяце предыдущего года. В результате 12-месячная инфляция составила 1,6%. С учетом текущих инфляционных развитий Совет ЦБ считает, что поведение инфляции по итогам второго квартала соответствует запланированному сценарию.

Совет ЦБ зафиксировал, что во втором квартале 2017 года темпы высокого роста экономической активности сохранялись, что обусловлено высоким ростом в сферах горнорудной промышленности, услуг и торговли.

Перспективы мирового экономического роста во внешнем секторе продолжают медленно улучшаться, а на международных товарных рынках наблюдались некоторые краткосрочные дефляционные проявления. ЦБ Армении в ближайшие месяцы не ожидает существенных инфляционных воздействий из внешнего сектора.ЦБ отреагирует на внешние и внутренние развития и проявления рисков отклонения инфляции от прогнозированной траектории соответствующей корректировкой направлений денежно-кредитной политики, обеспечивая достижение целевого уровня инфляции в среднесрочном отрезке.