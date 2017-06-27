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Президент Армении Серж Саргсян подписал закон о приватизации госимущества на 2017- 2020 годы


27-го июня президент Армении Серж Саргсян подписал ряд законов, принятых НС Армении. В том числе, закон об изменении административно-территориального управления, закон о местном самоуправлении, закон о приватизации госимущества на 2017-2020 годы. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

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