В Армениии 27-29-го июня ожидается высокий тепловой фон, 27-29-го июня в долинах ожидается жара до 38 градусов, а также высокая пожароопасность. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, температура воздуха превысит обычную норму на 3-4 градуса.

В республике 28-30-го июня, особенно, в северных областях, ожидаются кратковременные дожди и грозы. 1-2-го июля осадков не ожидается. 30- го июня температура воздуха понизится на 2-3 градуса, затем настолько же повысится.