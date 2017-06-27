Telegraph: доходы Елизаветы II станут рекордными в следующем финансовом году

Ежегодные доходы королевы Великобритании Елизаветы II достигнут в 2018-2019 финансовом году (начинается в апреле) рекордного уровня - 82,2 млн фунтов стерлингов (около $105 млн). Об этом сообщает во вторник газета The Daily Telegraph.

Подобное почти двукратное увеличение доходов по сравнению с предыдущим годом связано с успешной предпринимательской деятельностью компании Crown Estate, которая управляет от лица Елизаветы II королевским имуществом, и увеличением с 15% до 25% в ближайшее 10-летие ежегодного государственного содержания, выплачиваемого Елизавете II, с учетом ремонта Букингемского дворца. По предварительным оценкам, многочисленные работы, в том числе реставрационные, обойдутся в 2017-2027 гг. в 369 млн фунтов (почти $470 млн),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно законодательству, всю свою прибыль Crown Estate перечисляет министерству финансов Великобритании. Размер содержания суверена, выплачиваемого из средств британских налогоплательщиков, определяется парламентом страны.