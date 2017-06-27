Неожиданно появившийся из-под воды остров стал туристическим хитом в США

Небольшой остров, возникший у побережья штата Северная Каролина в США, быстро стал популярным среди туристов. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам местных жителей, участок суши длиной около 1,6 километра и шириной примерно 300 метров появился в апреле поблизости от мыса Кейп. Он получил неофициальное название «Ракушечный остров», так как оказался усыпанным раковинами моллюсков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель службы по надзору за общественными пляжами Дейв Халлак предупредил, что пытающимся добраться до острова туристам грозит опасность. По словам специалиста, данная зона является популярным местом для рыбалки, поэтому на дне там остается много рыболовных крючков. Это может быть опасно для тех, кто попытается дойти до острова по мелководью.

Кроме того, в упомянутой области туристы могут столкнуться с акулами или скатами-хвостоколами. Однако несмотря на все предупреждения, отдыхающие по-прежнему посещают остров.