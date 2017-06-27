Работа по продлению сроков эксплуатации второго энергоблока ААЭС завершится к концу 2019 года. Как передает «Арменпресс», об этом во время обсуждения госбюджета 2016 года на совместном заседании постоянных комитетов НС Армении сообщил замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян.

«При помощи правительства РФ в 2016 году продолжается работа по продлению сроков эксплуатации второго энергоблока ААЭС. Планируется, что работа по продлению сроков эксплуатации второго энергоблока ААЭС завершится к концу 2019 года»,- сообщил замминистра энергетки Армении Айк Арутюнян.

В 2016 году продолжилась и завершилась работа по строительству сети газоснабжения городов Мегри и Агарак на средства гранта правительства ИРИ.