Генеральный директор компании «Ростелеком» поделился с молодежью из AIESEC секретами своего успеха

Молодежная конференция, организованная AIESEC, проходила с 23-го по 25-е июня в Цахкадзоре. На молодежной конференции, организованной AIESEC в Цахкадзоре , выступил генеральный директор компании «Ростелеком» в Армении Айк Фарамазян, который поделился с молодежью из AIESEC секретами успешного управления компанией, а также рассказал о новшествах и тенденциях развития в сфере телекоммуникаций.



«Я сегодня еще раз раскрыл скобки и представил направления, которые стали ключом успеха нашей компании. Уверен, что многие из присутствующих молодых людей, будут сами проводить подобные встречи в качестве руководителей в будущем. Для молодежи очень ценны те знания и опыт, который могут им передать опытные менеджеры, и это принятая международная практика» – сказал он на молодежной конференции, организованной AIESEC в ЦахкадзореКонференция, проходившая с 23-го по 25-е июня, была посвящена теме лидерства. В ней приняли участие студенты более 40 национальностей.Как передает «Арменпресс» , армянская дочерняя компания ОАО "Ростелеком" - ЗАО "GNC-ALFA", с декабря 2012 года начала продвижение и продажу услуг связи на территории Армении под брендом Rostelecom. Оптоволоконная сеть компании покрывает 80% территории Армении, общей протяженностью более чем 2500 км. Сеть подключена к основным региональным магистральным сетям и крупным узлам обмена трафиком, а также к международным каналам через Грузию и Иран.