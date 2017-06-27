Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,4 млрд

Еврокомиссия (ЕК) решила оштрафовать американскую корпорацию Google на рекордные €2,42 млрд за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке в качестве поисковой системы, давая незаконное преимущество другому продукту Google", - отмечается в документе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Google заявили, что компания может подать апелляцию в Европейский суд на решение ЕК. "Мы выражаем уважительное несогласие с выводами, обнародованными сегодня, - говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге корпорации во вторник. - Мы детально изучим решение комиссии, мы рассматриваем возможность подачи апелляции".





