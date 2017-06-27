Делегация во главе с вице-спикером НС Э. Шармазановым отбыла в Чехию

27 июня делегация во главе с вице-спикером НС, руководителем группы дружбы Армения – Чехия Э.Шармазановым отбыла с трехдневным визитом в Чехию – по приглашению заместителя председателя Палаты депутатов парламента Чешской Республики Яна Бартошека. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В состав делегации депутаты НС Г.Меликян и В.Бостанджян.

Намечены встречи парламентской делегации с заместителем председателя Палаты депутатов парламента Чехии Яном Бартошеком, заместителем председателя Сената Милуше Горска, заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Лукашем Кауцки, предводителем Католической церкви Чехии, архиепископом Праги кардиналом Домиником Дукой.