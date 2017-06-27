«Чудо-женщина» стала самым прибыльным фильмом женщины-режиссера

Супергеройский боевик «Чудо-женщина» стал самым прибыльным фильмом, снятым режиссером-женщиной. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает NME.

Лента режиссера Пэтти Дженкинс собрала в прокате 653,9 миллиона долларов. Она побила рекорд картины «Мамма Mia!» Филлиды Ллойд, кассовые сборы которой составили 609,8 миллиона долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

«Мамма Mia!» — экранизация одноименного мюзикла, основанного на песнях знаменитой шведской группы ABBA. Фильм с Мерил Стрип, Амандой Сейфрид, Пирсом Броснаном и Колином Фертом вышел в 2008 году.

В «Чудо-женщине» рассказывается история принцессы амазонок Дианы (Галь Гадот). Главная героиня уплывает с изолированного от внешнего мира острова и оказывается втянута в события Первой мировой войны. Мировая премьера боевика, снятого по мотивам комиксов DC, состоялась 1 июня. В фильме также сыграли Крис Пайн, Робин Райт, Конни Нильсен и Юэн Бремнер.

Пэтти Дженкинс также сняла такие сериалы, как «Убийство», «Измена», «Красавцы» и «Задержка в развитии».