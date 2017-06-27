В Северной Корее создали аналог iPhone

Северокорейская компания Mangyongdae Information Technology Corporation начала продавать смартфон, внешне очень напоминающий iPhone. Устройство получило название Jindallae 3. Об этом сообщает издание Daily Mail.

О характеристиках смартфона ничего не известно. В заявлении фирмы говорится, что устройство более удобно в использовании и безопасно, чем его предшественники. Также сообщается, что дизайн и операционная система разработаны в КНДР,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики считают, что Jindallae 3 был создан за пределами Северной Кореи, а за основу были взяты китайские модели.

Для смартфона доступны различные приложения, включая калькулятор, карточную игру, интернет-браузер, музыкальный плеер, фотоприложение, а также программу «Укрытие», назначение которой неизвестно.