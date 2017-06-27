В аэропорту Бостона в багаж сдали девятикилограммового живого омара

Один из пассажиров в международном аэропорту Логана в американском городе Бостон (штат Массачусетс) сдал в багаж живого омара весом около 9 кг. Об этом сообщила в понедельник электронная версия газеты The New York Times.

Омара перевозили в специальном контейнере с охлаждением. Работники службы таможенного контроля заметили его во время проверки багажа рентгеновским сканером,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официальный представитель службы безопасности аэропорта Майкл Маккарти сфотографировался с омаром. На снимке, опубликованном в Twitter, видно, что животное более метра длиной. "Я не помню другого омара такого размера", - указал представитель службы. Кто и куда вез омара, пока не сообщается.





