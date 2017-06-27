Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков подал в отставку, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Ранее в пятницу в районе с общественным резонансом был закрыт полигон твердых бытовых отходов (ТБО) "Кучино".

"27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян" - говорится в сообщении пресс-службы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

22 июня президент России Владимир Путин потребовал закрыть полигон ТБО "Кучино" в течение месяца. После этого губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу объекта с 23 июня.

Президенту пожаловались на запах с полигона жители близлежащих домов в ходе "Прямой линии" 15 июня.



