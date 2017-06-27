Сирийские армяне перебираются на родину: очерк The Economist

Когда в 2011 году в Сирии началась война, богатые армянские семьи переехали в Ереван, арендовав квартиры на Северном проспекте. Казалось, что они приехали на каникулы. Понадобилось время, чтобы понять, что, возможно, им не суждено будет вернуться в Сирию. Как передает «Арменпресс», об этом пишет газета The Economist в очерке, озаглавленном «Сирийские армяне перебираются на историческую родину».

«Продолжающаяся в Сирии около 6 лет гражданская война заставила 5 млн сирийских граждан искать убежища на чужбине. В 2015-2016 сотни тысяч через Балканы перебирались в Европу. Однако сирийские армяне предпочли Армению»,- пишет газета, отметив, что поредевшее население Армении было радо приветствовать сирийских армян, в основном, образованных, работящих представителей среднего класса.

The Economist пишет, что до войны в Сирии проживало около 90 тысяч этнических армян, многие – из потомков переживших Геноцид. 61-летний Грайр Агулян до войны вложил все свои сбережения в мебельную фабрику в Алеппо, сейчас он в Ереване и говорит: «Все это продлилось 100 лет, а сейчас все закончилось. У христиан нет будущего на Ближнем Востоке».

В Сирии сейчас осталось около 30 тысяч этнических армян. Часть из армян перебралась в Ливан, Канаду, Турцию, страны Персидского залива, около 30 тысяч этнических армян перебрались в Армению, в основном – в Ереван, 30 семей поехали в НКР. Группа молодых людей из числа сирийских армян, служивших в сирийской армии, служат на линии соприкосновения.