Прокуратура Украины: экстрадиция Саакашвили в Грузию пока невозможна

Экстрадиция экс-президента Грузии, ныне гражданина Украины Михаила Саакашвили на родину "сегодня невозможна". Об этом во вторник заявил журналистам находящийся в Тбилиси заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

Саакашвили "сегодня является гражданином Украины, и в соответствии с Конституцией этой страны экстрадиция его в Грузию невозможна", сказал Енин. "Но у нас абсолютный контакт с нашими грузинскими коллегами, между нами хорошее и интенсивное сотрудничество, мы идем вперед, так что время покажет", - добавил он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также не дал однозначного ответа на вопрос о том, будет ли затронута данная тема в ходе предстоящего в июле визита в Тбилиси президента Петра Порошенко. "Не знаю, будет ли этот вопрос рассмотрен, так как повестка дня визита президента мне неизвестна. Но мы готовы ответить на вопросы наших грузинских коллег", - сказал замгенпрокурора Украины.



