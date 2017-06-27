Докладчица ПАСЕ выступила за процедуру отстранения руководства ассамблеи

Автор доклада по проблеме подотчётности парламентариев ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выступила за введение процедуры отстранения от должности руководителей ассамблеи и объяснила, по какой причине был подготовлен ее документ.

На сегодняшний день в регламенте ПАСЕ нет положения об отставке избранного лица. Он может уйти только добровольно.

Во вторник в ПАСЕ проходит обсуждение проекта документа Паскье, предлагающего внести поправки в регламент Ассамблеи для отстранения с выбранных постов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Вопрос о возможности введения импичмента в отношении выборных должностей возник в связи ситуацией, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.

Швейцарский парламентарий отметила, что "кредит доверия никогда не был под такой угрозой и не был так запачкан". "Принцип ответственности включает требование к транспарентности и подотчётности, без него невозможно доверие. Необходимо обеспечить подотчётность и ответственность с первого до последнего дня нахождения в должности", — добавила она.

По словам Паскье, комитет не сам взял рассмотрение этого вопроса, ему было поручено подготовить такой доклад от имени уставного органа — Бюро.