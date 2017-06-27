Посол РА в Швеции встретился с мэром города Упсалла

Посол РА в Швеции Артак Апитонян 26 июня посетил г. Упсалла, где встретился с новоизбранным мэром города Йораном Энандером. Об этом АРМЕНПРЕСС сообщили из Управления по связям с общественностью и прессой Министерства иностранных дел РА.

Во время беседы стороны обменялись мнениями относительно армяно-шведских отношений и их развитии, подробно обсудили направления сотрудничества и наметили представляющие взаимный интерес области: горная промышленность, охрана природы,здравоохранение и энергетика. По просьбе Энандера, посол Апитонян представил мнение Армении относительно последних региональных развитий, отношений Армения–ЕС. Посол Армении и глава администрации Упсалла коснулись истории формирования децентрализованного сотрудничества глав администраций Упсалла и района Лори РА, процесса выполнения договоренностей, приобретенных во время визита главы администрации Лори и министра здравоохранения РА в Упсалла. С целью сближения дальнейших взаимоотношений была достигнута договоренность относительно организации визитов рабочих групп, а также визита Энандера в Армению.