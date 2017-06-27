В программе кинофестиваля «Золотой абрикос» - своеобразные фильмы

Кинофестиваль «Золотой абрикос» стартует 9-го июля. В этом году фестиваль "Золотой абрикос" пройдет под девизом "Перекресток культур и цивилизаций" с 9-го по 16-е июля. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказали организаторы кинофестиваля.

Зрителей XIV международного кинофестиваля «Золотой абрикос» ждет очень богатая и интересная программа, считает директор программ фестиваля Микаел Стамболцян. По его словам, в этом году в программу кинофестиваля «Золотой абрикос» включены своеобразные фильмы.

Из 1100 заявок на участие в фестивале были отобраны 47 фильмов, которые будут бороться в трех конкурсных программах: 12 – в конкурсе международного игрового кино, 16 – международных документальных фильмов, а 19 картин примут участие в конкурсе "Армянская панорама". По словам Стамболцяна, в последние годы на фестивале преобладают фильмы, в которых центральной темой является судьба женщины, и к данной теме обращаются не только женщины-режиссеры.