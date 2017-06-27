Министр торговли США неожиданно отменил свою поездку в Берлин

Министр торговли США Уилбур Росс неожиданно отменил свою поездку в Берлин, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министерство экономики Германии.

В министерстве не сообщили причин отмены визита Росса.

Во вторник Росс должен был встретиться с главой минэкономики и энергетики ФРГ Бригиттой Циприс. На вечер у него было запланировано выступление на мероприятии, организуемом экономическим советом партии ХДС. Там он должен был обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель трансатлантическое сотрудничество,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Циприс направила письмо Россу, в котором подвергла критике планы Вашингтона в отношении импорта стали из-за рубежа. Поводом для критики стало решение президента США Дональда Трампа о проведении проверки в отношении поставок импортной стали в США, мотивированное обеспечением интересов национальной безопасности.

По информации немецкого минэкономики, ведомство Росса должно в ближайшее время опубликовать доклад по этому вопросу. Циприс обеспокоена тем фактом, что доклад, судя по некоторым признакам, "может утверждать, что импорт стали, в том числе из ЕС, может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов", так как "в случае введения тарифов или так называемых квот для сокращения импорта" европейские и немецкие производители понесут убытки "вместе того, чтобы снижать глобальное перепроизводство".