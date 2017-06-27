Реализация права на самоопределение народа Арцаха не имеет альтернативы: Ара Баблоян

Состоялось выступление председателя НС РА А.Баблояна на второй встрече спикеров парламентов стран Евразии “Развитие межпарламентского сотрудничества в интересах совместного благополучия стран Евразийского региона”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В своем выступлении он сказал:

"Уважаемый господин Чон, уважаемый господин Володин, уважаемые коллеги, дамы и господа!

Прежде всего, позвольте выразить слова искренней благодарности председателю Национального Собрания Республики Корея господину Чон Се Кюну и председателю Государственной Думы Российской Федерации господину Вячеславу Володину за инициирование этого совещания.

Мы приветствуем ваши усилия собрать воедино руководителей законодательных органов стран Евразии для обсуждения вопросов развития межпарламентского сотрудничества.

Данная встреча призвана объединить представителей разных стран самого большого континента , на котором проживает более 70% населения нашей планеты . Евразийский регион обладает высоким экономическим потенциалом, является родиной древних культур и цивилизаций. В этом контексте политическое, культурное и экономическое многообразие представленных здесь стран создают прочную основу для решений наиболее актуальных задач регионального развития и безопасности.

В XXI в. роль парламентской дипломатии в международных отношениях существенно возросла, гармонично дополняя и даже расширяя возможности традиционной дипломатии. Мы, парламентарии, более свободны в своих поисках решений насущных вопросов и должны играть важную роль в развитии регионального сотрудничества, в продвижении конструктивного диалога, что будет способствовать дальнейшему укреплению доверия и взаимопонимания между народами Евразии.

Сегодня, когда мир сталкивается с серьёзными вызовами, диалог и сотрудничество важны как никогда. Мы живем в условиях новых кризисов и угроз, становимся очевидцами углубления разделительных линий. В условиях глобализации нестабильность в одном регионе может иметь последствия мирового масштаба. Следовательно, мы должны объединить наши усилия для обеспечения стабильности и мира.

Дорогие коллеги, сегодня в Евразии активно развиваются многообразные интеграционные проекты. Мы заинтересованы в их успешном продвижении. Диалог и взаимодействие между различными интеграционными объединениями способны внести важный вклад в формирование общего пространства без разделительных барьеров. Членство Армении в Евразийском экономическо м союзе намного расширило наши экономические и торговые возмо ж ности . Мы придаем важное значение развитию сотрудничества Евразийского экономическо го союза с заинтересованными странами и ключевыми интеграционными объединениями, готовыми к реальному сотрудничеству.

Мы в Армении исходим из того, что членство в одном интеграционном сообществе не ограничивает возможности сотрудничества стран с другими структурами интеграции, если такое взаимодействие не противоречит ранее взятым обязательствам.

В 2016 г. Армения получила статус партнера по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Для нас большой интерес представляет также инициированный Китаем проект создания Экономического Пояса Шелкового Пути. В этом году мы собираемся подписать с Евр о пейским Союзом нов ую правовую основу наших взаимоотношений – Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве .



Уважаемые коллеги, развитие экономического сотрудничества между государствами возможно только в безопасной среде. Но в Евразии есть регионы, охваченные конфликтами и где восстановление прочного мира требует огромных усилий.

Мирное урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы продолжает оставаться одним из важнейших вопросов нашего региона. Единственный формат, имеющий международный мандат на урегулирование Карабахской проблемы, – сопредседательство Минской группы ОБСЕ , включа ющее в себя Россию, Францию и С о единенные Штаты. С огласно заявлениям президентов стран сопредседателей Минской группы ОБСЕ, конфликт должен быть урегулирован на основе принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение, неприменения силы или угрозы ее применения и территориальной целостности, которые, наряду с элементами урегулирования конфликта, последовательно представляются странами-сопредседателями в качестве единого неделимого целого. Предложение сопредседателей также предусматривает определение в будущем окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем юридически обязывающего волеизъявления его населения – рефер е ндума жителей Нагорного Карабаха. Азербайджан последовательно срывает процесс мирного урегулирования, отказываясь признавать право народа Нагорного Карабаха на самоопределение. В ответ на осуждение странами-сопредседателями применения или угрозы применения силы, руководство Азербайджана постоянно утверждает, что международное право является неэффективным и только с помощью силы можно решить проблему.Агрессия Азербайджана против Арцаха в апреле прошлого года еще раз доказала, что реализация права на самоопределение не имеет альтернативы . Армения и Нагорный Карабах вместе с сопредседателями М Г ОБСЕ всегда прилагали усилия в направлении исключительно мирного урегулирования конфликта. Пользуясь случаем, я обращаюсь к моему коллеге, спикеру парламента Азербайджана, с призывом содействовать решению проблемы мирным путем.

Дамы и господа, стремясь укрепить демократические принципы в Армении в 2015 г. мы инициировали процесс конституционных реформ, в результате которого уже стартовал переход к парламентской системе правления. 2 апреля текущего года в Армении прошли парламентские выборы. Они ознаменовались беспрецедентно большим количеством международных наблюдателей, которые заявили, что выборы были хорошо организованы, были соблюдены основные свободы, и результаты этих выборов отражают волю народа.

Коллеги, стремление к миру, устойчивому развитию и благополучию соответствует чаяниям наших народов. Великий китайский мыслитель Конфуций сказал, что когда пути неодинаковы, не составляют вместе планов. В нашем случае, мы все должны одинаково стремиться к миру, процветанию и сотрудничеству.

Хочу выразить надежду, что данный формат ляжет не только в основу взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и парламентами, но и будет способствовать установлению межличностных контактов".