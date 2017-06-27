В Москве пытаются раскрыть обстоятельства смерти бизнесмена

Российские правоохранительные органы пытаются раскрыть обстоятельства смерти бизнесмена Вачика Абгаряна. Как передает «Арменпресс», российскаяпресса сообщала, что Абгарян покончил с собой, выстрелив себе в сердце.

Как сообщали ранее, на Верейской улице в Москве рядом с собственным офисом утром 27-го июня расстреляли 57-летнего бизнесмена Вачика Абгаряна.

Пуля попала в грудь главе компании «Кап-строй». Его срочно госпитализировали. Медики зафиксировали клиническую смерть. Сообщалось о том, что в него стреляли несколько человек, которые скрылись с места преступления, однако позже ТАСС опроверг эти сведения, сообщив, что произошел суицид.