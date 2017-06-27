Губернская администрация Арарата и сельская управа Суренавана отрицают слухи о смерти 17-летней девушки от укуса змеи

Губернская администрация Арарата и сельский староста Суренавана Каро Карапетян отрицают слухи о смерти 17-летней девушки от укуса змеи, распространенные в СМИ.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, они подобной информации не получали. Был случай укуса змеи 17-го июня, однако без трагических последствий.

Аналогичные сведения «Арменпресс» сообщил директор МЦ Арарата Араик Сардарян.

По его словам, среди больничных записей подобных случаев нв зарегистрировано. Был случай, когда молодую женщину укусила в ногу змея, однако она вылечилась и выписалась. По его словам, за этот год было 5 случадев укусов змей, все получили лечение и выздоровели.

В управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении также сообщили, что подобной информацией об укушенной в Суренаване они не располагают.

В прессе сообщалось о том, что вселе Суренаван Араратской области Армении трагически погибла 17-летняя девушка. Говорилось, что случай произошел в абрикосовых садах во время сбора урожая.



Девушка жила в городе Армавир, в компании из нескольких человек приехала на сбор абрикосов, чтобы подзаработать.



В беседе с «Арменпресс» староста села Армаш, на которого ссылалась пресса, сказал, что не может подтвердить слухи, однако слышал, что «так говорили».

Губернская администрация Арарата, в свою очередь, проверила эту информацию по разным каналам и не нашла подтверждения этом слухам.