Губернская администрация Арарата и сельская управа Суренавана отрицают слухи о смерти 17-летней девушки от укуса змеи
Губернская администрация Арарата и сельский староста Суренавана Каро Карапетян отрицают слухи о смерти 17-летней девушки от укуса змеи, распространенные в СМИ.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении, они подобной информации не получали. Был случай укуса змеи 17-го июня, однако без трагических последствий.
Аналогичные сведения «Арменпресс» сообщил директор МЦ Арарата Араик Сардарян.
По его словам, среди больничных записей подобных случаев нв зарегистрировано. Был случай, когда молодую женщину укусила в ногу змея, однако она вылечилась и выписалась. По его словам, за этот год было 5 случадев укусов змей, все получили лечение и выздоровели.
В управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении также сообщили, что подобной информацией об укушенной в Суренаване они не располагают.
В прессе сообщалось о том, что вселе Суренаван Араратской области Армении трагически погибла 17-летняя девушка. Говорилось, что случай произошел в абрикосовых садах во время сбора урожая.
Девушка жила в городе Армавир, в компании из нескольких человек приехала на сбор абрикосов, чтобы подзаработать.
В беседе с «Арменпресс» староста села Армаш, на которого ссылалась пресса, сказал, что не может подтвердить слухи, однако слышал, что «так говорили».