Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет официальные визиты в Россию и Германию с 3 по 6 июля.

Как указал во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Лу Кан, визит в РФ начнется 3 июля.

"В ходе этого визита в Россию председатель КНР проведет встречу и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", - сказал Лу Кан. "Лидеры обменяются мнениями о том, как углубить отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, а также укрепить политическое доверие между странами. Они также коснутся актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес", - добавил дипломат,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"По приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель председатель КНР Си Цзиньпин также примет участие в саммите G20 в Гамбурге с 7 по 8 июля", - отметил он. "Детали о программе и повестке дня для этих визитов будут сообщены позже", - резюмировал официальный представитель внешнеполитического ведомства.





